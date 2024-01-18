Представители национальных узбекских организаций назвали провокацией пост Усмана Баратова, президента «землячества» «Ватандош», в котором участники военной операции сравниваются с петухами. Они заявили о необходимости привлечь его к ответственности.

Президент Федеральной национально-культурной автономии «Узбеков России» Ибрагим Худайбердиев в своем видеообращении заявил, что организации, президентом которой называет себя Баратов, не существует. «Насколько мы, живя в РФ, знаем, данной организации нет, ― может, когда-то была», ― сказал он.

«Высказывания Баратова идут вразрез с дружескими и союзническими отношениями России и Узбекистана. <…> Такие деструктивные высказывания ― это мнение одного человека, это не мнение сообщества узбеков, проживающих в РФ», ― заявил Худайбердиев.

Он добавил, что участники военной операции «выполняют свой гражданский долг» и «делают это добровольно».

Сотрудник пресс-службы Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев (ВКУУ) Герман Комбаров в том же видеообращении назвал пост Баратова «оскорбительными и провокационными инсинуациями». По его словам, Баратов «не является выразителем мнения российских узбеков, большинство из которых являются абсолютными патриотами РФ».

Комбаров добавил, что Баратов «допустил действия, дискредитирующие российскую армию, и оскорбительные высказывания» в адрес российских властей. В ВКУУ его высказывания расценивают как «личное оскорбление и провокацию» и считают, что он должен ответить за содеянное в соответствии с российскими законами, заключил представитель пресс-службы конгресса.

В Узбекской национально-культурной автономии Москвы заявили, что Баратов «не имеет и никогда не имел никакого отношения» к столичной узбекской диаспоре.

Пост Баратова также осудили руководители узбекских национально-культурных организаций России.

«Провокации Баратова — это невежество и хамство, переходящее все грани нравственности, благоразумия и закона. Они должны получить свою правовую оценку и меру наказания», ― говорится в коллективном письме глав диаспор, опубликованном РИА Новости.

Баратова авторы письма назвали «лицом, незаконно позиционирующим себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации».

Мнение Баратова «даже отдаленно не отражает мнение как узбекских национально-культурных организаций, так и обычных российских граждан с узбекской этнической принадлежностью», говорится в письме. Авторы также заявили, что «российские этнические узбеки в абсолютном своем большинстве осознают себя гражданами страны, ставя на первое место свою принадлежность к российскому обществу».

Письмо подписали главы узбекских диаспор Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Кемеровской, Челябинской, Воронежской, Калининградской, Омской, Саратовской, Ульяновской, Смоленской, Оренбургской, Томской, Пензенской областей, Хабаровского края, Чувашии, Приморского края, Удмуртии и Татарстана.

Пост Баратова о петухах и реакция на него

17 декабря на странице Усмана Баратова в соцсети «Одноклассники» появился пост с цитатами президента России Владимира Путина и председателя Госдумы Вячеслава Володина о ценах на яйца. Пост сопровождался картинкой, на которой курица «говорит»: «Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта!»

Позже пост пропал, а Баратов опубликовал в своем инстаграме* сторис со словами: «Нас взломали». Подробностей он не привел.

На пост о петухах обратили внимание российские военные блогеры. После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту оскорбления участников СВО».

В телеграм-каналах также обратили внимание на фрагмент интервью Баратова, в котором он возмутился, что ведущая программы «Здоровье» Елена Малышева «забыла» слово «российский», употребляя вместо него прилагательное «русский».

«И даже российские паспорта тоже с федеральных каналов начали называть русскими. Ну, это чушь! Нет русского паспорта, есть российский паспорт», ― сказал Баратов. Он добавил, что его, «как гражданина России», это задевает, поскольку он не русский, а узбек.

Баратов добавил, что адаптироваться в обществе нужно, «нельзя ассимилироваться», так как это, по его мнению, приводит к потере своих корней. Лидер партии «Справедливая Россия ― За правду» Сергей Миронов после этого предложил в соцсети Х лишить Баратова гражданства и «отправить в Узбекистан, дабы не “растворялся” и не терял идентичности».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя высказывания Баратова, назвал национальные диаспоры в России «легализованными мафиозными структурами» и призвал «заканчивать с межнациональным либерализмом».

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