В Волгоградской области сошел с рельсов поезд, следовавший из Казани в Адлер, пострадали около 140 человек. В РЖД сообщили, что поезд столкнулся с грузовиком, водитель которого грубо нарушил правила и выехал на железнодорожный переезд. Подробности — в материале RTVI.

В 12:35 грузовик КамАЗ выехал на железнодорожный переезд на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области и столкнулся с поездом №491 Казань — Адлер.

«По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», ― сообщается в телеграм-канале РЖД.

Видимость поезда для водителя составляла более одного километра, отметили в компании. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

В результате аварии восемь вагонов поезда сошли с рельсов, движение поездов на участке приостановлено.

По неподтвержденным данным, погибли два человека, пишет Mash. Часть людей могут оставаться под вагонами поезда.

По данным РЖД, госпитализированы 16 человек, в том числе один ребенок. Среди пострадавших ― два проводника поезда, добавили в компании. Администрация Волгоградской области сообщает о 20 госпитализированных, в их числе семеро детей.

Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира, около 140 человек получили ссадины и ушибы, сообщили в РЖД. По данным Mash, более 30 пострадавших ― дети. Поезд вез централизованные группы детей в лагеря Краснодарского края, утверждает канал.

Шесть вагонов поезда опрокинулись набок, еще три «наклонились», передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По словам источника ТАСС в оперативных службах, пассажиры выбрались из вагонов самостоятельно. Пострадавшим оказывают помощь на месте или увозят в больницы.

С рельсов сошли девять вагонов и электровоз, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По его словам, всего в составе было 20 вагонов, в поезде ехали 813 человек.

КамАЗ вез песок с карьера на стройплощадку предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий» и пытался проехать перед поездом через нерегулируемый переезд, пишет Mash.

По словам источника телеграм-канала, машинисты поезда применили экстренное торможение, но избежать столкновения с грузовиком не удалось.

Минздрав России сообщает о пяти госпитализированных после ЧП с поездом, в их числе один ребенок. Пострадавшие эвакуированы в Котельниковскую центральную районную больницу, все они в стабильном состоянии, рассказал РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Водитель КамАЗа госпитализирован, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Телеграм-канал Shot в свою очередь опубликовал видео, как утверждается, с водителем. На кадрах видно мужчину с травмами рядом с поврежденным кузовом грузовика.

Как утверждает Shot, за рулем был 43-летний Асланбек У., он получил закрытую черепно-мозговую травму и травмы ног. Водителя направили на медосвидельствование, сообщает ТАСС. Машиниста поезда допрашивают, пишет Baza.

Автомобиль с московскими номерами принадлежал калининградской строительной фирме, утверждает Shot. По данным канала, грузовик был арестован судебными приставами из-за долгов строительной компании в размере 6 млн рублей. За самим КамАЗом штрафов не числилось, уточняет Shot. Водителя, по данным канала, приставы разыскивают из-за просроченных платежей по микрозаймам.

На месте работают более 320 специалистов и свыше 100 единиц техники, к вылету готовы два вертолета МЧС, сообщили в ведомстве. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК).