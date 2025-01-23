Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ, который приостановит федеральное финансирование исследований вирусов, делающих патогены более опасными или заразными, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Собеседники издания отметили, что это решение направлено на ограничение работы ученых, которые при финансовой поддержке Вашингтона изучают вирусы, представляющих угрозу для здоровья человека.

Один из источников пояснил, что из этого документа могут быть исключены некоторые вирусы, такие как возбудитель птичьего гриппа H5N1.

При этом, по словам собеседников WSJ, указ еще не утвердили окончательно, также разрабатываются его детали.

Газета напомнила, что ранее несколько республиканцев обвинили лаборатории Китая в распространении пандемии коронавируса. Кандидат на пост главы Национального института здравоохранения США доктор Джей Бхаттачарья поддержал временное прекращение таких исследований.

Как отмечает газета, в ходе экспериментов ученые модифицируют вирус в защищенной лаборатории, чтобы узнать, как он может быстро распространяться или уклоняться от лекарств.

«Многие вирусологи утверждают, что изучение вирусов в контролируемых условиях с соответствующим регулированием необходимо для подготовки к будущим пандемиям», — пишет WSJ.

По данным издания, если Трамп подпишет этот документ, то США могут серьезно отстать от других государств, которые не прекратят научные исследования.

«Было бы ужасной идеей остановить исследования, которые необходимы для нашей защиты», — сказала

Иммунолог и эксперт по биобезопасности в Школе общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса Джиджи Гронвалл назвала ужасной идею остановить исследования.

«Люди могут прятать головы в песок, но существует множество вирусных угроз, и вы не сможете решить эту угрозу, не понимая вирусы», — сказала она.