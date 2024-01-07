Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в Уфе на 21-м году жизни в субботу, 6 января. Об этом сообщил Союз конькобежцев России в своем телеграм-канале. В декабре спортсменку госпитализировали с гриппом, после чего она впала в кому.
«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — говорится в сообщении Союза конькобежцев.
В пресс-службе организации «Матч ТВ» сообщили, что в декабре шорт-трекистка оказалась в больнице, где на фоне осложнений впала в кому.
«Говорили, что это грипп <…>. Боролась за жизнь. Соболезнуем родным и близким спортсменки», — рассказали в Союзе.
Личный тренер Середы Марина Яшина рассказала ТАСС, что за месяц до смерти спортсменку госпитализировали с инфекционным заболеванием в больницу Уфы.
«Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. <…> Произошла ужасная трагедия», — рассказала тренер.
По словам Яшиной, 7 января тело шорт-трекистки должны привезти в Саранск. Похороны запланированы на понедельник, 8 января, уточнила тренер.
Представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков в разговоре с ТАСС предположил, что смерть Середы могла быть вызвана гриппом А, который дал осложнения на мозг.
«Окончательного заключения я пока не видел. <…> Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас», — добавил он.
Чем опасен грипп А — читайте в материале RTVI.
- Анастасия Середа родилась родилась 30 марта 2003 года. Имела звание мастера спорта России, была воспитанницей Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку. На соревнованиях в основном зачете представляла Санкт-Петербург, в параллельном — Мордовию.
- Середа регулярно занимала призовые места на российских и международных соревнованиях. В 2018 году завоевала “бронзу” на турнире в Польше. В 2019 году вошла в шестерку сильнейших шорт-трекисток России, заняв пятое место на дистанции 500 метров. В 2022 году одержала победу на Кубке России по шорт-треку в эстафете на 3000 метров. В октябре 2023-го заняла второе место в составе эстафетной команды в рамках этапа Кубка России.