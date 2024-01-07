Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в Уфе на 21-м году жизни в субботу, 6 января. Об этом сообщил Союз конькобежцев России в своем телеграм-канале. В декабре спортсменку госпитализировали с гриппом, после чего она впала в кому.

«Большую утрату понесла конькобежная семья — не стало Анастасии Середы. Выражаем соболезнования родным и близким Анастасии. Светлая память», — говорится в сообщении Союза конькобежцев.

В пресс-службе организации «Матч ТВ» сообщили, что в декабре шорт-трекистка оказалась в больнице, где на фоне осложнений впала в кому.

«Говорили, что это грипп <…>. Боролась за жизнь. Соболезнуем родным и близким спортсменки», — рассказали в Союзе.

Личный тренер Середы Марина Яшина рассказала ТАСС, что за месяц до смерти спортсменку госпитализировали с инфекционным заболеванием в больницу Уфы.

«Мы все надеялись, что все будет нормально, но, к сожалению, вчера она умерла. <…> Произошла ужасная трагедия», — рассказала тренер.

По словам Яшиной, 7 января тело шорт-трекистки должны привезти в Саранск. Похороны запланированы на понедельник, 8 января, уточнила тренер.

Представитель Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Николай Третьяков в разговоре с ТАСС предположил, что смерть Середы могла быть вызвана гриппом А, который дал осложнения на мозг.

«Окончательного заключения я пока не видел. <…> Спортсменка почти месяц была в коме, но не сумела выкарабкаться. Очень большая потеря для всех нас», — добавил он.

Чем опасен грипп А — читайте в материале RTVI.