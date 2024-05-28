Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) России снова стала Государственной автомобильной инспекцией (ГАИ), сообщил глава ведомства Михаил Черников на заседании президиума Общественного совета при МВД России. Трансляцию заседания ведет МИА «Россия сегодня».

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <..>. Милиция — не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — поделился чиновник.

Государственная автомобильная инспекция была создана в 1936 году решением Совнаркома СССР для надзора за безопасностью дорожного движения.

В середине июня 1998 года указом президента России «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» ГАИ была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения и повышена до статуса министерства.

В тексте указа ГИБДД была названа «специальным органом, осуществляющим контрольные, надзорные и разрешительные функции в обеспечении безопасности дорожного движения», главной задачей которого является «защита законных прав и интересов участников дорожного движения».

По мысли инициаторов переименования, новое название лучше отражало суть работы автоинспекции и могло поспособствовать тому, чтобы негативное отношение населения к гаишникам ушло в прошлое. Однако по прошествии нескольких лет стало ясно, что название «не прижилось», и в 2002 году президент своим новым указом сделал наименования ГИБДД и ГАИ стали равнозначными.

Неоднократно появлялись общественные инициативы с призывами к обратному переименованию. В 2011 году в ходе реформы МВД предлагалось переименовать Госавтоинспекциюв дорожную полицию, но инициатива не получила поддержки.