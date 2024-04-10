В Сургуте расследуется дело о заказном убийстве местного предпринимателя, который был застрелен 4 апреля во дворе жилого дома на глазах у своих близких. Предполагаемый исполнитель — уроженец Дагестана Абдул Закавов. Он, как передает «Мегаполис Югра», был дважды судим, на последнем сроке завербовался в ЧВК «Вагнер» и вернулся в ХМАО после участия в боях за Бахмут. Следствие считает, что мужчина застрелил бизнесмена за шесть дней до повторного отъезда в зону боевых действий.

На заседании суда по избранию меры пресечения подозреваемый в убийстве бизнесмена Закавов разыгрывал удивление. «Кто-то умер что ли? Я не понимаю, о чем вы говорите?» — заявлял он. Его адвокат проигнорировал слушание и не пришел.

Сам мужчина отказался отвечать на вопросы журналистов о финансовом вознаграждении за предполагаемое заказное убийство и мотивах преступления. При этом Закавов сообщил, что имеет разряд мастера спорта по боевой стрельбе и судимость, но статью УК не назвал. Югорские СМИ узнали, что он участвовал в боевых действиях на Украине в составе подразделений ЧВК «Вагнер» и после взятия Бахмута вернулся в родной город, откуда 10 апреля якобы снова собирался отправиться на передовую.

По данным издания, в апреле 2012 года на Ямале Закавова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и благодаря наличию детей приговорили всего лишь к двум годам и восьми месяцам колонии. Он освободился в 2014 году, и Ишимский городской суд ввел в отношении него административный надзор на шестилетний срок.

В 2017 году Закавов вместе с подельниками был задержан в Сургуте по подозрению в разбое в составе организованной группы с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В 2018 году суд приговорил его к 9,5 года колонии строгого режима. Там, как делает вывод «Мегаполис Югра», мужчина был завербован в ряды ЧВК «Вагнер» для участия в российской военной операции на Украине.

Вечером 4 апреля 2024 года во дворе жилого дома №55 на проспекте Мира в Сургуте в присутствии жены и ребенка был убит 44-летний уроженец Дагестана — предприниматель Арсен Даудов. Как сообщал местный портал «К-Информ», убийца — мужчина в маске — подошел к жертве у подъезда и открыл огонь, сделав не менее четырех прицельных выстрелов в упор. Раненый скончался на месте, а преступник побежал в сторону ТЦ «Вершина», попав в объективы установленных на улице камер видеонаблюдения.

Для поимки подозреваемого в городе был объявлен план «Перехват». Источники в правоохранительных органах сообщали, что основная версия — это заказное убийство, поскольку у Даудова были конфликты, связанные с бизнесом. Вдова убитого рассказала, что незадолго до покушения ему проткнули колеса автомобиля.

8 апреля стало известно о задержании подозреваемого, хотя его, судя по сообщениям СМИ, поймали уже на следующий день после убийства. В интернете были опубликованы видеозаписи задержания предполагаемого киллера и обыска у него в квартире. В общей сложности были задержаны двое фигурантов, суд арестовал обоих на два месяца.

По данным издания NV86, одного из арестованных — мужчину по фамилии Таранов — следствие считает заказчиком преступления. Ura.ru со ссылкой на «инсайдера» утверждает, что убийство Даудова заказал сургутский бизнесмен, а киллер якобы собирался скрыться из региона, но не успел. На допросах следователям удалось получить от него показания, благодаря которым был задержан заказчик.