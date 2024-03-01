В документах об опытно-конструкторских работах (ОКР) Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского по заказу Минобороны фигурируют более 80 сотрудников, на самом деле не принимавших участия в этих работах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный о ходе следствия источник.

По его словам, основная версия заключается в том, что в документацию о выполнении работ были включены «мертвые души», зарплаты которых в период с 2021 года по конец 2023 года списывались руководителями двух кафедр при содействии преподавателей.

По данным «Ъ», организованная группа расхитителей зарплатных средств была изобличена сотрудниками главного военного следственного управления СКР при проверке материалов ФСБ и прокуратуры.

Следствие считает, что ведущие сотрудники Военно-космической академии, оформляя документацию по проведению опытно-конструкторских работ «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП» по контракту с Минобороны, указали в составе соисполнителей этих проектов 82 работников научно-учебного центра вуза, на самом деле не принимавших никакого реального участия в этих ОКР.

По договорам эти «мертвые души» получили в общей сложности более 8,4 млн рублей, которые в итоге были присвоены участниками махинаций и потрачены ими «по своему усмотрению».

Четыре фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) до апреля находятся под домашним арестом по решению 235-го гарнизонного военного суда Москвы. Это:

— начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктор технических наук, профессор Кирилл Цветков

— начальник кафедры космической радионавигации, доктор технических наук, доцент Андрей Назаров,

— заместитель Назарова Владимир Авдеев,

— преподаватель Артемий Павлов.

Всем арестованным запрещено покидать квартиры, пользоваться средствами связи и интернетом, а также давать СМИ комментарии по делу.

Назаров и Авдеев признали вину в полном объеме и раскрыли схему хищений. Павлов утверждает, что оформлял документы «по учету рабочего времени лиц», фактически не выполнявших работы, по приказу Цветкова. Он подтвердил, что некоторые «мертвые души» передавали полученную оплату руководителям работ, но отказался назвать Цветкова конечным получателем этих денег.

Сам Цветков признал, что неодкратно собирал деньги с сотрудников, которые были фиктивно включены в список исполнителей ОКР. Однако профессор утверждал, что не похищал эти средства, а якобы тратил их на ремонт служебных помещений. «Свидетели так или иначе подтвердили показания всех четырех фигурантов», — пишет «Ъ».

Следователи продолжают поиск их сообщников, устанавливают новые эпизоды махинаций с зарплатами в академии и закрепляют доказательства по уже выявленным эпизодам.

При этом начальник Военно-космической академии генерал-майор Анатолий Нестечук в ответ на просьбу «Ъ» о комментарии заявил, что ничего не знает о хищениях. «У нас все нормально», — заверил он.