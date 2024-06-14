Участники боевых действий на Украине и члены их семей могут получить бесплатный доступ в музеи, театры и кинотеатры, причем за счет самих культурных учреждений, а не бюджета, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди чиновников и игроков рынка. По данным издания, этот вопрос обсуждается в администрации президента (АП).

Как рассказал один из собеседников «Ъ», инициатива стала следствием февральского поручения президента по расширению действия программы «Пушкинская карта». По его словам, такая мера «важна с точки зрения социальной поддержки и адаптации ветеранов при возвращении к мирной жизни».

Собеседник издания в АП уточнил, что переговоры о новой программе ведутся с Минкультом и фондом «Защитники Отечества», поскольку расширение «Пушкинской карты» «потребует слишком высоких бюджетных затрат».

По словам источника «Ъ» на билетном рынке, в случае свободного входа на мероприятия и в учреждения военные и их семьи могут занять 5-7% аудитории. При этом источник среди организаторов мероприятий предупредил, что без субсидий за выпадающие доходы возникнут прямые убытки из-за замещения платной аудитории бесплатной.

«Общие условные потери коммерческих и государственных организаторов могут составить около 1,2 млрд рублей», — сказал собеседник издания.

Он уточнил, что потери обойдутся в такую сумму в том случае, если каждый военнослужащий единожды посетит одно учреждение культуры в течение года, «без учета членов семей».

Гендиректор МТС Live (контролирует Ticketland и Ticketscloud) Михаил Минин отметил, что «любая бесплатная раздача не очень хороша». По его словам, действующая с 2021 года «Пушкинская карта», которая обходится бюджету примерно в 16 млрд рублей в год и не требует затрат от участников рынка, «предполагает большую прозрачность и голосование рублем самого зрителя».

В Минкульте запуск новой программы не стали комментировать, уточнив лишь, что «решение по расширению программы “Пушкинской карты” на участников СВО не принято». В Почта-банке (финансовый оператор программы) о таких планах не знают; в АП, Минцифры и фонде «Защитники Отечества» на запросы о комментариях не ответили.