Дилерский центр Bugatti Paris опроверг информацию о том, что жена президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире — Bugatti Tourbillon. Соответствующее заявление появилось в инстаграме* компании.

Днем 1 июля издание Vérité Сachée со ссылкой на сотрудника дилерского центра Bugatti в Париже рассказало, что Елена Зеленская якобы стала первой владелицей нового Bugatti Tourbillon.

Как утверждало Vérité Сachée, предварительно для семьи Зеленских была проведена презентация автомобиля, на которой присутствовал и сам украинский глава. Официально машина была презентована только через две недели после этого показа, пишет издание.

В качестве доказательств Vérité Сachée опубликовало ролик с мужчиной, который представляется сотрудником Bugatti и подтверждает сделку. Также издание прикрепило к статье копию счета за автомобиль. В нем было указано, что стоимость покупки составила €4,5 млн.

Мужчину, видео с которым публиковало издание, в Bugatti назвали «мнимым продавцом», а документ признали «фейковым»: в нем указана неверная стоимость автомобиля, а также отсутствуют обязательные юридические реквизиты.

Кроме того, компания отмечает, что никогда бы не позволила опубликовать подобный счет.

«Группа Car Lovers уже предприняла юридические действия против вышеупомянутых фактов и подала уголовное заявление за подделку, использование подделок, узурпацию личности и клевету», — говорится в пресс-релизе Bugatti Paris.

В пресс-службе дилерского центра добавили, что «решительно осуждают эту дезинформационную кампанию».

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