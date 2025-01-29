Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался президенту Украины Владимиру Зеленскому на нового начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко. Он обвинил Ткаченко в попытке узурпировать власть в столице и высказал подозрение, что Зеленский при его назначении в декабре руководствовался политическими мотивами.

Кличко опубликовал видеообращение к главе государства в своем телеграм-канале, его также процитировали на официальном портале Киева.

«Пока вы как Верховный главнокомандующий сосредоточены на [военных действиях], люди из вашего окружения без устали занимаются политическими интригами. И эти процессы становятся критическими. <…> Сегодня предпринимаются попытки разбалансировать власть в Киеве и уничтожить местное самоуправление», — заявил мэр.

Он утверждает, что Ткаченко, возглавляющий городскую военную администрацию с 31 декабря, «блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов», которые в том числе касаются восстановления поврежденных домов, компенсации пострадавшим жильцам, восстановления инфраструктуры.

«Это дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы. В то же время он [глава КГВА] пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и Киевской городской государственной администрации, нарушая закон», — продолжил Кличко.

Он подчеркнул, что военная администрация — это временный орган, который должен обеспечивать правовой режим военного положения, защиты граждан и ключевой инфраструктуры. При этом саму жизнедеятельность столицы, по закону, обеспечивают гражданские власти — избранный мэр и Киевский городской совет.

«То есть, фактически, в Киеве предпринимается попытка блокировать функционирование местного самоуправления, целью которой является узурпация власти, а не обеспечение обороны. И которая практически парализует жизнеобеспечение столицы», — указал Кличко.

В обращении к Зеленскому он также раскритиковал сам факт назначения начальником военной администрации человека без какого-либо военного опыта. По мнению киевского мэра, это нарушает президентский указ «О военных государственных администрациях» от 24 февраля 2022 года.

«Замена без явных причин боевых генералов на начальника, не имеющего военного образования, военного опыта и даже не служившего в армии, вызывает сомнения в его способности выполнять задачи в сфере обеспечения обороны, общественной безопасности и порядка. Что свидетельствует о политических мотивах такого назначения», — высказал мнение Виталий Кличко.

Он призвал Зеленского «не допустить уничтожения местного самоуправления как одного из базовых принципов демократии».

За несколько дней до этого, 24 января, Ткаченко провел встречу с Зеленским, после которой объявил в своем телеграм-канале о грядущей «замене руководителей районных государственных администраций». Он дал понять, что нынешние руководители не справляются с решением насущных проблем, несмотря на то, что «столица Украины владеет самым большим бюджетом и ресурсами в стране».

Указами Зеленского от 31 декабря 2024 года Ткаченко сменил на посту главы КГВА Сергея Попко — кадрового военного в звании генерал-полковника, который занимал эту должность с октября 2022 года. Сам Ткаченко был до этого заместителем министра развития общин и территорий Украины.

С критикой назначения Ткаченко в тот же день выступил депутат Киевского горсовета, соратник Кличко Дмитрий Белоцерковец.

«Почему политик, ни дня не служивший в ВСУ, возглавил военную администрацию Киева? Потому что для известного по всей стране офиса война уже кончилась и начался политический процесс. Это исключительно политическое назначение. Потому что не военный человек будет заниматься узурпацией местных властей Киева и созданием плацдарма для центрального политического проекта», — написал Белоцерковец на своей странице в Facebook*.

В 2023 году украинское издание «Страна» писало об «обострении давнего конфликта» между офисом Зеленского и Кличко. В партии президента «Слуга народа» обвинили киевского мэра в недоступности укрытий в столице. Поводом стала гибель трех человек от обломков ракеты возле закрытого бомбоубежища. Конфликт породил слухи о том, что президентский офис готовит отставку Кличко.

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