В ходе десятилетних раскопок в средневековом аббатстве Рашен на острове Мэн было найдено около 120 тысяч артефактов, сообщает местное издание Isle of Man Today со ссылкой на археологов.

Аббатство Рашен — цистерцианский монастырь, созданный в 1134 году и распущенный в 1540 году, когда-то он являлся самым важным религиозным объектом на острове. Его расположение посреди Ирландского моря и политические связи ордена делали аббатство одним из самых влиятельных в Западной Великобритании и Ирландии в ту эпоху.

«Он служил королевским мавзолеем наподобие Вестминстерского аббатства в Англии», — рассказал Newsweek археолог Питер Дэйви, автор книги «Аббатство Рашен, остров Мэн: сто лет исследований и раскопок».

В этой книге изложенные ранее не обнародованные факты о результатах раскопок, которые проводились в аббатстве с 1998 по 2008 год. Дэйви также рассказал обо всех раскопках, проводившимся там же ранее, в том числе в 1890-х годах.

По словам археолога, на протяжении десяти лет раскопок удалось обнаружить «полный спектр» артефактов периода Высокого средневековья (около 1000—1300 гг.), включая металлические, стеклянные и керамические предметы, а также монеты.

Кроме того, исследователи раскопали раннесредневековое кладбище и нашли коллекцию предметов, датирующуюся периодом после роспуска аббатства — в частности, когда в обители действовала школа для девочек.

«Мы знали, что на этом месте были захоронения в средневековый период, но методы научного датирования показали, что аббатство Рашен было местом христианских захоронений на протяжении тысячи лет, с 400 по 1400 годы нашей эры», — поделился Дэйви с Isle of Man Today.

Археолог выделил несколько особо примечательных находок. Среди них — свинцовый крест, датированный V веком или более ранним периодом. Его нашли в пласте ниже самого первого раннесредневекового захоронения. «Это, должно быть, один из самых древних христианских артефактов на этих островах», — предположил исследователь.

Он также упомянул «прекрасный ассортимент завозной континентальной керамики, включая кувшины, тарелки и алтарные сосуды», «необычные и редкие» средневековые стеклянные сосуды, один из которых «использовался в урологии», и две португальские керамические чашки для питья, до сих пор ни разу не попадавшиеся археологам на Британских островах.

По словам Дэйви, обилие средневековых находок на месте аббатства показало, что это был один из самых богатых цистерцианских монастырей того времени.

Цистерцианцы — католический монашеский орден, в 1098 году отделившийся от бенедиктинцев. Монахи ордена ведут затворнический образ жизни, придавая большое значение аскетическим практикам и созерцанию. В цистерцианских монастырях и церквях практически нет драгоценной утвари, предметов искусства и элементов декора интерьера.