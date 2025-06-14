В Абхазии задержали экс-депутата парламента Адгура Харазию по подозрению в убийстве парламентария Вахтанга Голандзии и покушении на жизнь другого депутата — Кана Кварчии. В операции участвовали сотрудники МВД и Службы госбезопасности (СГБ) республики, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Как отметили в ведомстве, это дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, с первых дней контролировал лично президент Абхазии Бадра Гунба. Оперативные службы СГБ и МВД в течение шести месяцев проводили масштабные мероприятия по розыску Харазии.

19 декабря 2024 года на заседании парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям разгорелся конфликт между депутатами Кварчией и Харазией. Поводом стало обсуждение законопроекта о запрете майнинга криптовалют. В ходе спора Харазия воспользовался имевшимся у него огнестрельным оружием и открыл стрельбу в направлении Кварчии. В результате инцидента депутат Голандзия скончался от полученного ранения, а Кварчия был госпитализирован. Сам Харазия скрылся с места происшествия.

Спустя два дня парламент снял с Харазии депутатскую неприкосновенность, а Генеральная прокуратура возбудила против него уголовное дело. Его обвиняют по статьям об убийстве общеопасным способом и покушении на убийство тем же методом. В связи с этим Харазия был объявлен в федеральный розыск.

В мае 2025 года парламент Абхазии лишил Харазию депутатского мандата. Это решение последовало после заключения Верховного суда от 27 марта, признавшего в его действиях состав преступления по статье 217 УК РА (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).