Германия может выйти из Европейского союза в случае прихода к власти немецкой крайне правой партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Как сообщила сопредседатель партии Алис Вайдель, «АдГ» будет настаивать на проведении в стране референдума о выходе из ЕС по аналогии с Brexit.

По оценке Вайдель, Brexit — выход Великобритании из ЕС — был «абсолютно правильным».

«Это пример для Германии, что можно принять такое суверенное решение», — сказала Вайдель в интервью газете Financial Times (FT).

Политик отметила, что правительство, сформированное партией «Альтернатива для Германии», будет настаивать на реформировании ЕС и устранении «дефицита демократии» в этом объединении, в том числе путем ограничения полномочий Еврокомиссии — «неизбираемого» органа исполнительной власти.

«Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить гражданам решать, как это сделала Великобритания», — сказала Вайдель.

По ее словам, партия могла бы провести референдум по выходу Германии из ЕС, так называемый Dexit — от немецкого названия Германии Deutschland и английского слова exit («выход»).

Вместе с тем основные партии Германии настроены проевропейски, отмечает FT. Кроме того, в конституции ФРГ предусмотрены жесткие ограничения относительно референдумов, и даже если бы такой референдум прошел, то, согласно опросам, подавляющее большинство немцев проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС. При этом меньше всего членство в ЕС поддерживают избиратели «АдГ».

Заявление Вайдель прозвучало на фоне резкого роста поддержки «АдГ», которая, согласно опросам, составляет 22%, что больше показателей всех трех партий, которые входят в нынешнюю правящую коалицию ФРГ (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые» и Свободная демократическая партия).

Ожидается, что «АдГ» победит на сентябрьских выборах в Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии, хотя «ее путь к власти неясен», поскольку все основные партии отказываются формировать с ней коалицию, пишет FT. Как отметило издание, нынешний рост популярности «АдГ» связан с общественным недовольством канцлером Олафом Шольцем.

На прошлой неделе в городах Германии прошли демонстрации против ультраправых и партии «Альтернатива для Германии». Поводом стала публикация издания Correctiv о секретной встрече представителей «АдГ» с неонацистами и праворадикалами. Как утверждается, на встрече обсуждалась возможность депортировать из ФРГ миллионы человек — как беженцев, так и немецких граждан с миграционными корнями.