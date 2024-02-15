Утром 15 февраля в аэропорту Шереметьево образовались большие очереди на вход в терминалы из-за обнаружения у одного из пассажиров зажигалки в виде гранаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу дирекции по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

Около шести утра сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили в пункте досмотра паркинга терминала С предмет, похожий на взрывное устройство. Его нашли в рюкзаке одного из пассажиров, рассказал RTVI очевидец. После этого служба безопасности аэропорта перекрыла вход, из-за этого людям пришлось заходить через соседний терминал B, где скопилась очередь.

На место вызвали наряд полиции и взрывотехников Росгвардии. Найденный предмет оказался зажигалкой в виде «аналога боевой ручной гранаты», сообщила Захаренкова.

По данным Mash, вход с парковки в терминал C аэропорта был закрыт с 5:20 до 7:30 утра. Пилот одного из рейсов сообщил пассажирам о «полном коллапсе» и пожаловался на сложности с заправкой самолета, передает РБК.

Как пишет Mash, большие очереди возникли из-за того, что пассажиры пошли в терминал C не через главный вход, который работал в обычном режиме, а через парковку терминала B. В итоге там скопилась очередь из «не менее чем 1,5 тысяч человек», пишет BRIEF.

Пассажиры рассказали телеграм-каналу Shot, что в зоне досмотра не хватало сотрудников, а также работали не все багажные ленты. В результате не все пассажиры успели на регистрацию и посадку своих рейсов. После проверки работа терминала C возобновилась, все ограничения были сняты.