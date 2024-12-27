Утром 27 декабря были введены временные ограничения на работу аэропортов Сочи и Казани, сообщает в телеграм-канал официальный представитель Росавиации.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет.

«Осторожно, новости» пишет, что такое решение связано с угрозой атаки БПЛА на регионы.

Как сообщает Baza, ограничения на полеты действуют также в аэропортах Астрахани и Волгограда.

По информации Минобороны, в ночь на 27 декабря на Россией были сбиты 13 беспилотников. Пять дронов были сбиты над Брянской областью, три — над Курской, по 2 — над Белгородской и Тульской областями и 1 — над территорией Астраханской области.