В результате аварийной посадки пассажирского самолета Bombardier CRJ900LR авиакомпании Delta Airlines в международном аэропорту Торонто им. Лестера Пирсона пострадали 18 пассажиров, пишет Associated Press. По данным телеканала CTV, судно перевернулось при посадке из-за сильного ветра.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, среди них — один ребенок, отмечает AP. Остальные травмы, полученные при аварии, оцениваются как легкие или средней тяжести. Всего на борту судна находилось 80 человек — 76 пассажиров и 4 члена экипажа.

По словам главы аэропорта Деборы Флинт, 22 пассажиры — граждане Канады, остальные — жители других стран, передает ABC News.

Согласно данным Flightradar, лайнер с регистрационным номером N932XJ выполнял рейс из Миннеаполиса, оператором судна выступила дочерняя компания Delta — Endeavor Air.

CTV отмечает, что во время инцидента скорость ветра составляла 20—30 миль в час, порывы достигали 40 миль в час (почти 65 км/ч). На фотографиях самолет лежал вверх дном на взлетно-посадочной полосе.

Сразу после аварийной посадки диспетчеры связались с экипажем медицинского вертолета. На кадрах, опубликованных в социальных сетях виден дым, поднимающийся от задней части фюзеляжа, где находятся двигатели самолета. На видео также заметно, что одно из крыльев отошло от корпуса самолета, пишет Reuters.

По словам главы пожарной службы аэропорта Тодда Эйткена, Совет по безопасности на транспорте расследует причины авиакатастрофы.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место через несколько минут после аварии. Эйткен отметил, что взлетно-посадочная полоса была сухой, а во время инцидента не фиксировалось боковых потоков ветра.

По словам премьер-министра провинции Онтарио Дугласа Форда, местные чиновники находятся в контакте с представителями аэропорта и городской администрацией и готовы к оказанию любой необходимой помощи.

После крушения самолета аэропорт временно приостановил все полеты. Позднее авиасообщение было восстановлено, однако две из пяти взлетно-посадочных полос было решено временно закрыть на несколько дней.

Крушение лайнера Delta Airlines стала четвертой крупной авиакатастрофой в Северной Америке за прошедшие три недели. Авиалайнер и военный самолет столкнулись возле аэропорта Рейгана в Вашингтоне 29 января, в результате чего погибли 67 человек.

Через два дня после этого в Филадельфии разбился медицинский самолет, жертвами крушения стали семь человек. В начале февраля 10 человек погибли в авиакатастрофе на Аляске.