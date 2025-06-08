Кровля одного из терминалов московского аэропорта Внукова не выдержала ливня — вода хлынула внутрь здания, в результате чего начался потоп. По данным телеграм-канала Mash, стало затапливать два выхода на посадку. Согласно онлайн-табло воздушной гавани, задержаны десятки рейсов.

Как отмечает телеграм-канал Mash, вода хлынула в терминал А. По данным канала, затопило не только терминал, но и перрон. В связи с этим у воздушной гавани не возможности заправлять судна, указывал Mash в 18:22 мск.

В аэропорту сообщили, что причиной повреждения кровли стала непогода — сильный шквалистый ветер, ливень и град. Все службы передены в усиленный режим работы для ликвидации последствий потопа и снижения влияния ситуации на вылеты рейсов.

«В расписание некоторых рейсов внесены изменения. Просим вас следить за информацией о статусе вашего рейса на официальном сайте аэропорта Внуково и у авиакомпани», — рекомендовали в пресс-службе Внуково.

Позднее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что около 19:00 мск аэропорт Внуково вернулся к штатной работе. Однако, согласно онлайн-табло, некоторые самолеты по-прежнему задержаны. В их числе рейсы на вылет в Санкт-Петербург, Саратов, Мирный, Ханты-Мансийск, Ереван, Ташкент и Баку. Всего, по данным на 20:21, позже назначенного времени вылетают восемь самолетов.

Также задержаны и те рейсы, которые должны были приземлиться во Внуково. Среди них — из Душанбе, Анталии, Ташкента, Владикавказа, Самары, Санкт-Петербурга, Ярославля, Чебоксар, Ульяновска и др. Кроме того, три самолета ушли на запасные аэродромы. В частности, рейс из Санкт-Петербурга решил приземлиться в Домодедово, а из Тюмени — в Нижнем Новгороде.

Из-за сильного ливня в Москве также затопило проезжую на внутренней стороне 15 км МКАД, сообщает Дептранс. На месте работают оперативные службы, движение в районе происшествия затруднено. В ведомстве рекомендуют выбирать пути объезда.

Также дождь затопил некоторые улицы столицы и станцию метро «Комсомольская», куда через крышу просочилась вода.