В Алтайском крае рыбакам, одержавшим победу в местных соревнованиях, вручили медали, на которых была выгравирована надпись на украинском языке, хотя сама лента выполнена в цветах триколора. Теперь по факту произошедшего проводится проверка, сообщили РБК в охотничье-рыболовном потребительском кооперативе «Приборовое», который организовал соревнования.

«По поводу произошедшего администрацией ОРПК „Приборовое“ написано заявление в компетентные органы, они уже разбираются», — заявили и в предприятии.

По данным телеграм-канала Mash Siberia, соревнования проходили в селе Волчиха Алтайского края. После награждения один из участников обратил внимание на надпись «III мiсце» — «третье место», которая была выгравирована на украинском языке.

В кооперативе, как пишет канал, уточнили, что «председатель предприятия, он же экс-глава районного совета депутатов», Владимир Артеменко в отпуске, поэтому медали были куплены с триколором, но на надписи внимания никто не обратил.

Ранее, в мае 2024 года, грамоты с флагом и гербом Украины вручили учащимся барнаульской школы № 49, сообщал «Алтайская правда». Символику Украины вместо российского флага и герба на грамотах за хорошую учебу заметили родители. После этого они обратились в комитете по образованию.

Директор школы, которая выдала детям грамоты, рассказала, что не обратила внимания на дизайн грамот во время их подписания. По словам классной руководительницы 3 «А», шаблон для грамот ей распечатал один из родителей. После инцидента руководство школы пообещало заменить грамоты и вручить их школьникам.

До этого, в декабре прошлого года, грамоты с украинской символикой — флагом и гербом — выдали воспитанникам детского сада № 137, где проходили соревнования по пионерболу, в которых участвовали несколько детских садов.