Главу Завьяловского района застрелили при выходе из кафе в селе Завьялово Алтайском крае, следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета (СК). В ведомстве не назвали имя жертвы.

На официальном сайте Алтайского края главой Завьяловского района назван Николай Онищенко. Его избрали в октябре 2022 года. До этого он работал в полиции.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказали в СК.

Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края, окончил Барнаульский юридический институт МВД России. С 1994 года работал в органах внутренних дел, в 1998 году возглавил уголовный розыск ОВД Завьяловского района края, в 2004 году стал заместителем начальника районного отдела МВД, в 2011 году был назначен начальником межмуниципального отдела МВД «Кулундинский», а в 2017—2022 годах возглавлял отдел МВД «Завьяловский».

Подозреваемым в убийстве является руководитель МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. СМИ называют Фенина «бывшим подчиненным» Онищенко.

По данным «Вестей», 45-летний бывший глава местного комитета по делам молодежи Анатолий Фенин якобы выслеживал жертву около получаса, затем застрелил из охотничьего ружья и попытался покончить с собой.

«Сейчас он в реанимации, его допросят после того, как он придёт в себя. Оружие, из которого стрелял Фенин, зарегистрировано на него. По одной из версий, у Фенина был конфликт с Онищенко, который они не смогли решить», — говорится в сообщении.

Shot пишет, что Фенин ранее «активно занимался спортом и был призёром соревнований по настольному теннису». По данным канала, мужчина воспользовался охотничьим ружьем МР-155, из которого сделал два выстрела.

Инфо24 утверждает, что Фенин является тренером по боксу и работал с местной командой, а также занимался со своими сыновьями, один из которых получил районную награду за вклад в развитие физкультуры.

Как передает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину, прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельства и ход расследования уголовного дела.