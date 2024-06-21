В Амурской области разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находились четыре человека, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По предварительным данным, вертолет вылетел с площадки лесоперерабатывающего комбината утром четверга, 20 июня, но к назначенному месту не прибыл.

«В ходе поисково-спасательных мероприятий установлено местонахождение воздушного судна, которое потерпело крушение в Амурской области. Информация о количестве пострадавших уточняется», — отметили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Интерфакс» передает со ссылкой экстренные службы, что при крушении вертолета погибли, по предварительным данным, четыре человека. Агентство уточняет, что речь идет о вертолете местной компании, крушение произошло в Тындинском районе.

По словам источника «Известий», погибли три пассажира и пилот , при этом всего «на борту находилось шесть человек». Предположительно, воздушное судно потерпело крушение в тайге, его местоположение и состояние остаются неизвестными, пишет издание.

Кто был на вертолете

По данным телеграм-канала Baza, вертолет, принадлежавший компании ООО «Меридиан», совершал перелет с площадки «Зейский лесопромышленный комплекс» до другой посадочной площадки и обратно. В назначенное время пилот не сообщил о взлете с промежуточной площадки.

На поиски вылетели несколько вертолетов, но в первый день найти пропавший вертолет не удалось. Позже место крушения было обнаружено благодаря сработавшему аварийному радиомаяку.

«Сегодня утром вертолет был найден. Он был практически полностью разрушен. Все находившиеся на борту, предварительно, погибли», — говорится в сообщении канала.

Телеграм-канал «112» пишет, что на разбившемся вертолете летели сотрудники «Зейского лесоперерабатывающего комплекса», чтобы починить бульдозер. Борт вылетел 20 июня по маршруту Зея — Джелтулак, на борту находились четыре человека — пилот и три сотрудника предприятия.

Причины трагедии выясняются, основные версии — техническая неисправность и ошибка пилота, подчеркивает канал. Погода в момент крушения была идеальная — +15, ясно и почти без ветра, отмечает «112».

По данным телеграм-канала, погибли пилот Виталий Калашников 1989 года рождения, Намзу Нарзиев (1970 г. р.), Сардар Бозоров (1997 г. р.), Рамзиддин Хамраев (1988 г. р.).