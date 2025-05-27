Поселок Береговой в Зейском округе Амурской области остался без транспортного сообщения из-за частично рухнувшего моста через реку Обку. Обрушение произошло по вине водителя трала, который 26 мая завез на деревянную конструкцию бульдозер, хотя там запрещено проходить тяжелой технике, пишет «Амурская правда».

Деревянный мост находится на 77-м км автотрассы Зея — Золотая Гора и ведет в Береговой. В Минтрансе Амурской области уточнили, что проезд тяжелой техники по нему запрещен, но водитель трала нарушил правила и заехал на мост с бульдозером. В результате доски проломились, и трал перевернулся, а бульдозер упал в реку. Ведомство опубликовало видео с последствиями ЧП.

На месте происшествия работает бригада подрядной организации, которая должна восстановить разрушенную часть моста. На время ремонта движение осуществляется в ограниченном режиме — только по одной полосе и исключительно для легковых автомобилей.

«Безответственные действия водителя, проигнорировавшего ограничения по проезду тяжеловесного транспорта и выехавшего на мост, привели к серьезным повреждениям сооружения. Такое пренебрежение правилами дорожного движения и элементарными мерами безопасности ставит под угрозу жизнь и благополучие других людей», — прокомментировали случившееся в Министерстве транспорта Амурской области.

«Амурская правда» назвала обрушение моста последствием «золотой лихорадки», поскольку тяжелая техника, из-за которой произошло ЧП, принадлежит старателям.