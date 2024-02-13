Следственный комитет России (СКР) по Краснодарскому краю завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ) по факту пожара в многоэтажном доме Анапы, который продолжается уже несколько часов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации СК, вечером 13 февраля на улице Объездной в Анапе загорелось помещение на мансарде 11-этажного жилого дома. Огонь распространился по всей кровле крыши. Жильцов дома эвакуировали. По предварительным оценкам, площадь пожара составила примерно тысячу квадратных метров. Пожарные продолжают бороться с огнем.

«В рамках расследования будут проверены действия контролирующих органов в период эксплуатации жилого дома, в том числе направленные на проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СКР», — следует из сообщения ведомства.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник, крыша горящего дома частично обрушилась. В результате огонь перекинулся на квартиры верхних этажей и продолжил распространяться. По предварительным данным, повреждены не менее 32 квартир.

По информации ГУ МЧС Краснодарского края, при пожаре пострадал один человек. Всего удалось эвакуировать 440 человек, из них 112 детей.

К тушению пожара привлечено более 100 человек и 35 единиц техники. Пожару присвоена высокая степень сложности.

Для жителей дома в городе организовали три пункта временного размещения, вместимостью 360 человек. В телаграм-канале мэрии города сообщается, что по поручению мэра Анапы ПВР развернуты на базе отелей «Паллада», «Полярные зори» и «Альфа». 34 человека уже направлены туда на выделенных автобусах. Их обеспечат проживанием и горячим питанием.

По информации портала «Блокнот», в связи с пожаром возможны временные отключения электроэнергии в некоторых районах города. Горящий дом полностью обесточен.

Как передает телеграм-канал «Анапское Черноморье», многоэтажка, в которой произошел пожар, является самостроем. Здание возводилось в отсутствие проектной и разрешительной документации. В 2011 году суд признал право собственности на жилые помещения в доме, и объект вводился в эксплуатацию поквартирно.