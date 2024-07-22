В Апшеронске Краснодарского края произошел взрыв газовоздушной смеси в магазине в двухэтажном здании.«Известия» со ссылкой на источник сообщают о 14 пострадавших. По данным «Интерфакса», пострадали 15 человек.

«Взрыв газа раздался в алкомаркете на улице Ворошилова в Апшеронске. Пострадали до 15 человек, находившихся на автобусной остановке, рядом с магазином», — пишет «Интерфакс».

Трое пострадавших при обрушении ТЦ в Апшеронске госпитализированы, один отправлен на амбулаторное лечение, передает РИА Новости источник

В региональном МЧС сообщили об обрушении здания на площади 100 кв. метров.

«Оперативно прибывшие подразделения МЧС России установили, что в результате хлопка газо-воздушной смеси произошло обрушение строительных конструкций, ориентировочно, на площади 100м2 последующим возгоранием на площади 30м2», — сказано в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в 08:05 пожар был локализован. На месте происшествия работает 28 специалистов и 10 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже сообщил, что в причинах сейчас разбираются следственные органы.

«На месте работают пожарные и спасатели — порядка 30 специалистов и 10 единиц техники. Идет разбор завалов. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В случае необходимости подключим врачей из краевых больниц», — сказано в сообщении главы региона.

Также на месте ЧП работают следователи, сообщили РБК в краевом управлении Следственного комитета. Прокуратура начала проверку.