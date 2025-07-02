Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал прекратить работу российских телеканалов в стране и назвал ведущих этих медиа «дегенератами», которые негативно воздействуют на армяно-российские отношения. В Госдуме в ответ на это заявили, что Ереван пошел по пути Украины. Почему армянские власти ополчились против российского ТВ — в материале RTVI.

«Должны закрыть их доступ»

Симонян обвинил российских журналистов в негативном влиянии на отношения между двумя государствами. Спикер парламента несколько раз оскорбил работников СМИ и призвал рассмотреть вариант с полным прекращением вещания российских телеканалов на территории республики.

«Программы этих манкуртов давно закрыты в нашей стране, их въезд в страну тоже. Однако если их госканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, может, мы тоже должны закрыть их доступ в квартиры наших граждан», — процитировало Алена Симоняна издание InfoPort.am.

Спикер нацсобрания отметил, что вопрос о приостановке вещания российских телеканалов следует «серьезно обсудить».

«У нас были очень хорошие визиты спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко и других должностных лиц, и сейчас некоторые люди, возможно, финансируемые Самвелом Карапетяном, пытаются защитить последнего. Пусть они не вмешиваются в наши внутренние дела», — подчеркнул Симонян.

По его словам, подобные программы вызывают негативные эмоции не только у него, но и у других граждан Армении, сообщило агентство Armenpress.

«Их вещание запретят»

Это не первый выпад в адрес журналистов. Весной прошлого года премьер-министр Никол Пашинян в ходе пресс-конференции пригрозил заблокировать на территории республики российские телеканалы, если они не выполнят «многочисленные требования армянских властей».

«Если российские телеканалы будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении, их вещание запретят», — подчеркивал премьер.

В конце марта 2024 года власти республики запретили трансляцию передач «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» и «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как объяснили в пресс-службе Телевизионной и радиовещательной сети страны, решение приняли из-за якобы нарушений статей 5 и 6 межправительственного договора между Россией и Арменией о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций.

Из соглашения следует, что стороны не должны вмешиваться во внутреннюю политику друг друга в эфире радиостанций и телеканалов. Россия и Армения договорились также блокировать передачи с оскорблениями в отношении народов двух стран, сообщало News.ru.

«Воспитывать вражду между армянами и россиянами»

Борьба с канонической церковью в Армении, разгром оппозиции и возможный запрет российских телеканалов — все это напоминает тот путь, который уже проходила Украина, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«И это лишь для того, чтобы население не имело права на точку зрения, альтернативную той, что транслирует армянское правительство. Создание информационного вакуума, а потом — единый армянский телемарафон. Просто выдуманная реальность, в которой великий [премьер-министр Никол] Пашинян всех давно уже победил», — отметил парламентарий.

Он добавил, что благодаря подобному «зомбированию» украинские власти уже столкнули свою страну к военному конфликту с Россией.

«У армянского народа все же есть еще возможность не наступать на те же грабли. И задуматься, наконец, куда ведут Армению ее нынешние власти. Уж точно не к благополучию и процветанию», — заявил Журавлев.

Действия Армении направления на разжигание вражды между российским и армянскими народами, объяснил News.ru глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Все мы выросли и продолжаем жить с настроением давнишней дружбы между российским и армянским народами. Кто-то в Армении затевает затяжную игру с непонятной целью, хотя она в общем понятна политикам, но общественному мнению России она непонятна — воспитывать вражду между армянами и россиянами», — отметил сенатор.

По его словам, западным спецслужбам, похоже, удается справиться с этой непростой задачей.

«Надо насторожиться общественному мнению Армении, принять все необходимые меры, в том числе и политикам, для того чтобы не произошло этого трагедийного развития событий», — констатировал Карасин.

«Это призывает Пашинян»

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, запретить вещание российских телеканалов в Армении призывают не сами политики, а их кураторы. Парламентарий объяснил, что «ни один нормальный человек» в республике к подобным вещам не призывает. Милонов назвал ерундой отмену российского ТВ.

«К такому могут призывать некоторые кураторы армянских политиков антиармянской национальной ориентации. А в Армении ничего подобного быть не может, потому что армяне с удовольствием смотрят как местные, так и российские каналы. Это не армяне призывают, это призывает Пашинян. Он к Армении никакого отношения не имеет. Его на это место посадили какие-то коллаборационисты», — процитировало Милонова News.ru.

Запретив вещание российских телеканалов, власти Армении нарушат права граждан на получение информации, подчеркнул глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. В интервью News.ru он отметил, что по этому поводу можно лишь выразить сожаление.

«В Армении, как и во многих других республиках бывшего Советского Союза, многие граждане привыкли читать по-русски и смотреть российские телеканалы. Их отключение, конечно, ударит по этой части аудитории и станет нарушением прав граждан на получение информации», — подытожил Соловьев.

Между Западом и Россией

Два дня назад во время визита в Ереван глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС выделил Армении €270 млн евро в рамках программы «стойкости и роста». Часть этих денег отправят на финансирование «независимых» армянских СМИ. Как отметила Каллас, выделение средств поспособствует борьбе с «дезинформацией и гибридными угрозами».

Глава евродипломатии пообещала Армении «прогресс в плане действий по отмене визового режима» в случае выполнений выдвинутых Еврокомиссией условий, сообщил ТАСС.

По словам Каллас, в Ереване она также обсудила участие Армении в «Черноморской стратегии Евросоюза». Ранее ее представляли как инициативу по снижению влияния России в регионе.

Россия же заинтересована в сохранении дружественных отношений с Арменией, заявил замдиректора 4-го департамента стран СНГ МИД Дмитрий Масюк. По его словам, это необходимо для «поддержания законности и спокойствия в этой стране».

Он уточнил, что Россия считает «переживаемый республикой период политической турбулентности» внутренним делом Армении, передает ТАСС. Дипломат добавил, что Москве важно не допустить превращения Южного Кавказа в арену открытого геополитического противостояния.