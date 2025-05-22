Правительство Армении утвердило законопроект, позволяющий гражданам призывного возраста за плату сократить срок службы в армии вплоть до одного месяца. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Инициатором законопроекта выступил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Айк Саркисян. Правительство внесло в документ уточнения. Согласно им, призывники, не желающие служить в армии стандартные два года, должны будут внести определенную сумму в госбюджет:

за службу в четыре месяца (только в учебной части) — 18 млн драмов (3,7 млн рублей),

за службу в один месяц — 24 млн драмов (около 5 млн рублей).

Правительство сможет ограничивать число граждан, поступающих на службу в в соответствии с этими выплатами, исходя из потребностей Минобороны, сообщил глава ведомства Сурен Папикян. Отслужившие сокращенный срок будут зачислены в резерв.

Часть средств планируется направить на выплаты солдатам-сверхсрочникам, которые проходят пятилетнюю службу по программе «Защитник Отечества».

Кроме того, максимальный возраст для прохождения обязательной воинской службы планируется поднять с нынешних 27 лет до 32. Саркисян предлагал увеличить предельный возраст до 37 лет.

Также власти Армении намерены установить пошлину в размере 15 млн драмов (около 3 млн рублей) за выход из гражданства республики. Саркисян отмечал, что это эквивалентно сумме, которую уклонисты от армии, достигшие 27 лет, платят во избежание уголовной ответственности.

Для иностранцев, которые получили паспорт Армении в допризывном или призывном возрасте, предлагается сократить срок службы в армии до года либо заменить ее выплатой пошлины в размере 2,5 млн драмов (518 тыс. рублей).

По словам Саркисяна, с 2020 по 2024 год от гражданства Армении отказались 8,7 тыс. мужчин допризывного возраста. Депутат считает, что таким образом они уклонились от обязательной военной службы. По словам Саркисяна, среди молодых людей, которые таким образом избежали армии, есть сыновья представителей крупного бизнеса, «входящих в список первой тысячи налогоплательщиков».

По оценке парламентария, за последние 20 лет в армии отслужили только 30-40% граждан Армении, подлежащих призыву. Причинами уклонения от службы Саркисян назвал ее долгий срок и «обстановку безопасности в регионе».

«Уезжают на лечение, учебу или с какой-то другой целью и не возвращаются до 37 лет. То есть до возраста, в котором истекает срок исковой давности», — отметил он.

В январе 2024 года парламент Армении принял закон, позволяющий уехавшим из страны и не отслужившим в армии гражданам старше 27 лет вернуться и избежать уголовного преследования. Это возможно, если они отслужат полные два года либо выплатят 15 млн драмов. Также им предлагается отслужить один, семь с половиной или 15 месяцев с выплатой компенсации ― 10 млн, 5 млн или 2,5 млн драмов соответственно.