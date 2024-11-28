Хакеры с помощью зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов заменили российский флаг на украинский на LED-экране в Астане во время государственного визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в Государственной технической службе (ГТС) республики.

В ведомстве добавили, что сейчас проводится комплекс технических мероприятий по определению источника воздействия на экран и механизма возникновения неверного изображения.

В честь визита Путина 27-28 ноября улицы Астаны украсили флагами России, они также появились на многих LED-экранах, установленных в разных частях города. Вечером 27 ноября в социальных сетях появились фотографии одного из экранов, на котором российский флаг был заменен на украинский.

В компании «Керуен Медиа», которой принадлежат LED-экраны, заявили, что инцидент произошел якобы из-за технического сбоя, передает Orda.

Представитель компании пояснил изданию КазТАГ, что на верхнем сегменте, где был изображен флаг России, замкнул кабель, что привело к отключению белого цвета. По словам специалиста, в результате изменения тональности, цветовая гамма на экране стала ярче и красный цвет флага при воспроизведении видео на мобильных устройствах стал выглядеть желтым.

Министерство внутренних дел Казахстана начало досудебное расследование из-за инцидента с российским флагом на рекламном экране в Астане во время государственного визита президента России Владимира Путина в столицу республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале, по данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело.

«На текущий момент рассматриваются все возможные варианты случившегося, в том числе версии с техническими неполадками, а также возможным внешним неправомерным вмешательством в процессы функционирования оборудования компании. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в МВД Казахстана.

В ведомстве заверили, что виновные в противоправных деяниях лица будут привлечены к ответственности.