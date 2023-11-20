В Ставропольском крае задержали трех иностранцев — граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, которые подозреваются в сбыте наркотиков по меньшей мере двум десяткам жителей Астрахани, попавшим в больницу с признаками отравления. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ. Принимаются меры к полному изъятию наркотиков из незаконного оборота», — заявила она.

Вечером 20 ноября пресс-служба Минздрава Астраханской области сообщила о госпитализации в городскую клиническую больницу №3 им. С. М. Кирова 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Как уточнили в ведомстве, пострадавшие поступили в медучреждение в период с 17 по 20 ноября.

На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось, двое человек уже выписаны в удовлетворительном состоянии, отметили в министерстве.

«На сегодняшний день в городской клинической больнице N3 на лечении находится 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии — 6 человек, 11 пациентов — средней степени тяжести в общей палате», — говорится в сообщении ведомства.

Позднее телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник уточнил, что количество отравившихся метадоном в Астрахани возросло до 25 человек. Кроме того, по данным SHOT, от отравления запрещенными веществами три человека — 29-летний мужчина и две 19-летние девушки — скончались.

Как отмечает телеграм-канал, большинство пациентов между собой ничего не связывает: у всех большой разброс по возрасту и роду занятий, но всех объединяет одно — острое отравление метадоном. «Самой младшей пострадавшей 19 лет, самому старшему — 42. 40-летний вахтовик впал в кому. Врачи борются за жизни всех пациентов», — пишет SHOT.

По его информации, метадон попал к жертвам через «закладки» от одного и того же поставщика. Распространителями, по утверждениям источника SHOT, были «несколько местных наркошопов, работающих через Telegram».

Как сообщает «Сапа» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, во время обследования в организме у всех поступивших пациентов обнаружили не только метадон, производные гамма-аминомасляной кислоты и метилендиоксипировалерон (MDPV).

«Большинство из отравившихся сейчас находятся в состоянии средней тяжести под присмотром врачей. Двое мужчин — в реанимации», — рассказал собеседник издания.

Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по факту произошедшего следователем возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (п. «а», ч. 3 ст. 228. 1 Уголовного кодекса РФ).