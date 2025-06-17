Брать с отдыхающих в Адлере туристов по 1,5 тысячи рублей за размещение на «кусочке» песчаного пляжа без шезлонга и зонтика неправомерно, так как пляжи там муниципальные, а никаких услуг при этом им не оказывают. Так вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин прокомментировал «Ленте.ру» появившиеся в соцсетях жалобы на поборы на адлерских пляжах.

По его словам, с туристов могут брать деньги за оказание какой-либо услуги, но предоставление возможности загорать на «кусочке» муниципального пляжа таковым не является. Даже если арендатор придумал собственный вариант договора «субаренды» земли и считает это услугой, он является нарушителем: вряд ли администрация Адлера согласовала ему это право, считает Ромашкин.

«Я думаю, что это какая-то местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с разъяснением вопроса, насколько это правомерно, как это дело юридически оформлено», — посоветовал замглавы АТОР отдыхающим в Адлере туристам.

Ранее в соцсетях появились снятые отдыхающими ролики из Адлера, судя по которым местные предприниматели требуют с людей по 1,5 тысячи рублей за право расположиться на песке возле моря. По словам авторов видео, эти поборы обоснованы тем, что эти «кусочки» пляжа оказываются в тени зонтиков, за которую надо платить. При этом, отмечают недовольные туристы, аренда лежака с зонтом стоит те же 1,5 тысячи рублей.

В комментариях к посту местного блогера Юрия Озаровского об этом прайсе пользователи пишут, что на самом деле аренда лежака стоит 500 рублей. Некоторые предположили, что услуги на черноморских курортах России подорожали из-за экологической катастрофы после разлива мазута в Керченском проливе, сделавшей Анапу непригодной для пляжного отдыха и купания в 2025 году.