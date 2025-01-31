Спрос на туры в Анапу резко упал из-за мазута, а в Египет — вырос, но между собой это не связано, заявили RTVI в Ассоциации туроператоров России, комментируя публикацию Mash о том, что интерес российских туристов к египетским курортам взлетел в шесть раз на фоне загрязнения черноморских пляжей и перспективы срыва сезона.

По данным вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, падение спроса на путевки в Анапу на прошедшей неделе составило порядка 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Да, замедление спроса произошло. Люди ждут завершения уборки, завершения ликвидации аварии», — подтвердил замглавы Ассоциации туроператоров России.

Однако параллельный рост интереса российских туристов к Египту вряд ли напрямую связан с ситуацией на Черном море, считает коллега Ромашкина — вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

«У Египта своя, довольно осознанная клиентура — так же, как и у Черного моря. Большое количество россиян являются невыездными по роду службы и из-за тех или иных ограничений — и для них Египет по-прежнему остается недоступным. Это скорее эволюция направления, нежели революция в плане отказа от одного в пользу другого», — рассуждает он.

По словам Мурадяна, Египет планомерно наращивает объем российских туристов за счет расширения и сохранения полетных программ уже на вторую половину сезона, причем ряд перевозчиков сохраняет эти же объемы на летний период.

«Египет не является бюджетным направлением, как был до пандемии: путешествие туда вдвоем на семь дней обходится в среднем от 120 до 160 тысяч рублей. Но при этом наблюдается небольшое планомерное снижение стоимости перевозки за счет конкуренции между российскими и египетскими перевозчиками», — рассказал замглавы АТОР.

В подтверждение своих слов о высоком интересе россиян к египетскому направлению он сообщил, что уже сейчас идет ранее бронирование туров на вторую половину весны и отдельные бронирования на лето.

Ранее Mash заявил, что спрос россиян на туры в Египет уже вырос в шесть раз и может достичь рекорда в 2025 году, в том числе — из-за последствий разлива мазута на Черноморском побережье России.

«Объемы раннего бронирования выросли минимум в 2,5 раза, спрос на чилл весной-летом в самых известных отелях Египта — в 6. Местные отельеры ждут прироста минимум в 150%. Чаще всего туристы бронят апрель (76%) и май-июнь (33%)», — уточнялось в сообщении телеграм-канала.

Дополнительными факторами взрывного роста спроса на отдых в Египте авторы публикации называли разницу в цене с Турцией и начавшееся перемирие на Ближнем Востоке, из-за которого стабилизируется полетная программа местных авиакомпаний, в том числе чартерных.