На западе Австралии найден древнейший на Земле кратер от удара крупного астероида. Катастрофическое столкновение произошло 3,5 млрд лет назад, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Австралийские ученые из Университета Кертина нашли свидетельство древнего удара метеорита возрастом 3,5 млрд, исследуя горные породы в районе геологической структуры купол Норт Доум в регионе Пилбара в Западной Австралии.

Геологи обнаружили так называемые конусы разрушения (shatter cones) — конические или полуконические поверхности, вдоль которых раскалываются горные породы при ударном сжатии. Эти геологические структуры принято считать надежным макроскопическим признаком ударного метаморфизма, их используют для диагностики ударных образований.

«До нашего открытия древнейший ударный кратер имел возраст 2,2 млрд лет, так что это однозначно самый древний известный кратер, найденный на Земле», — считает соавтор работы профессор Тим Джонсон.

Характерные для удара метеорита конусы разрушения были обнаружены в 40 километрах к западу от города Марбл-Бар в графстве Восточная Пилбара. Расчеты показали, что скорость соударения астероида с Землей составляли порядка 10 километров в секунду.

Удар такого крупного тела, после которого сформировался кратер диаметром более ста километров, был крупной катастрофой планетарного масштаба, обломки должны были разлететься по всему земному шару, считают авторы.

«Мы знаем на основе изучения Луны, что крупные удары были частым делом в ранней Солнечной системе, — поясняет Джонсон. — До последнего времени отсутствие каких-либо по-настоящему древних кратеров означало, что они в основном игнорировались геологами».

Обнаружение этого кратера позволяет по-новому взглянуть на роль крупных метеоритов в формировании условий в ранние эпохи Земли. «Открытие этого удара и поиск новых того же временного периода могут многое рассказать о том, с чего началась жизнь, поскольку кратеры создавали условия, благоприятные для микробной жизни, например — водоемы с теплой водой, — считает профессор Крис Киркланд. — Кроме того, оно радикальным образом меняет наше понимание образования земной коры: неимоверная энергия такого удара могла сыграть роль в формировании ранней коры путем подталкивания одной ее части под другую, или заставляя магму подниматься из глубин мантии Земли по направлению к поверхности».

Также, по мнению ученых, подобные удары могли способствовать формированию кратонов — центральных частей будущих континентов.