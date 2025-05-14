Австралийские палеонтологи-любители обнаружили следы древнейшей рептилии, которая заставит переписать учебники биологии. Это существо обитало 355 млн лет назад и уже имело пальцы и когти, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Важным событием в эволюции способных к жизни на суше животных было появление четвероногих существ (называемых тетраподами), которые вышли из моря на сушу. Другим важным событием на этом пути стало появление амниотов — так называемой клады четвероногих животных, способных к размножению на суше, к которой относятся рептилии, птицы и млекопитающие.

До недавнего времени считалось, что по ископаемым останкам хронология этих событий установлена довольно четко — первые тетраподы появились в девонский период, первые амниоты — появились за ними в поздний каменноугольный период примерно 320 млн лет назад.

Однако находка, сделанная двумя палеонтологами-любителями в австралийском штате Виктория, заставляет по-новому взглянуть на устоявшиеся взгляды. Обнаруженная ими плитка из песчаника имеет хорошо сохранившиеся отпечатки лап древнего существа, которое обладало длинными пальцами с когтями. Датировка образца дала его возраст — примерно 355 млн лет, что делает его древнейшим известным отпечатком лап древнего животного с когтями.

На плитке отпечатались два типа следов — от передних и задних лап. Сопоставив расстояние между ними и размерами современных варанов, имеющих похожие лапы, ученые предположили, что длина древнего существа составляла порядка 80 см.

«Когти были у всех ранних амниотов, и никогда не встречались у других групп тетраподов, — пояснил соавтор работы Пер Альберг. — Комбинация царапин от ногтей и формы лап свидетельствует о том, что оставившее следы животное было примитивной рептилией».

Если эта интерпретация верна, сделанное открытие отдаляет эпоху возникновения рептилий, и амниотов в целом, еще на 35 млн лет, в ранний каменноугольный период. Другой находкой, сдвигающей период появления первых рептилий, стали включенные в исследование следы, обнаруженные в Польше — они не такие древние, как австралийские, но также существенно старше известных ранее. По словам ученых, эта перекалибровка происхождения рептилий заставляет пересмотреть хронологию происхождения всех тетрапод на Земле.