На северо-западе австралийского штата Тасмания, недалеко от реки Артур, 157 малых косаток выбросились на берег. Это стало первым подобным случаем за последние 50 лет, сообщает телеканал ABC.

По оценкам специалистов по паркам и дикой природе, животные находились на мели от 24 до 48 часов. Около 90 косаток по-прежнему живы, утверждает ABC.

Утром 19 февраля специалисты несколько раз пытались снять с мели малых косаток, однако сделать им этого не удалось. Диспетчер Службы охраны парков и дикой природы (PWS) Шелли Грэм объяснила неудачные попытки плохими «океанскими условиями».

Она уточнила, что для возвращения малых косаток на мель необходимо погрузить их на трейлер и перевезти на более подходящий пляж, а затем «стабилизировать и потренировать».

«Это просто не очень подходящее место, да и погодные условия не очень подходят для этого», — заключила она.

Заместитель инспектора по чрезвычайным ситуациям и морской биолог Крис Карлайон подтвердил, что процедуру по спасению животных осложняет удаленность и труднодоступность пляжа. В частности, туда сложно доставить оборудование.

«Это, пожалуй, самое сложное место, которое я видел за 16 лет работы в этой роли в Тасмании», — сказал доктор.

Причины выброса касаток на берег пока неизвестны. Специалисты проведут вскрытие и возьмут образцы у погибших животных, чтобы определить все детали произошедшего. Кларк отметил, что за пределами реки Артур других китообразных на побережье не обнаружено.

Согласно ветеринарной оценке состояния выживших животных, которую провели специалисты PWS, единственным выходом для их «благосостояния» остается эвтаназия. Крис Карлайон уточнил, что она будет проведена в соответствии с международными стандартами — для процедуры используют огнестрельное оружие.

«Это сложная ситуация, но когда мы поймем, что это наилучший исход для животного из соображений защиты животных, мы, безусловно, выполним эту работу, и сделаем это настолько быстро и гуманно, насколько это возможно», — пояснил биолог.

Выброс животных на мель — не редкость на западном побережье Тасмании. В 2020 году на побережье залива Маккуори выбросились около 470 черных дельфинов, а в 2022 году в той же гавани оказалось около 200 животных.

Мистер Кларк сказал, что, в отличие от предыдущих случаев, из-за удаленности реки Артур было невозможно своевременно переместить оборудование, необходимое для снятия малых косаток с мели.