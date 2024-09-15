Тысячи ласточек погибли в Австрии из-за дождей, которые застигли их во время перелета на зимовку в Африку. Об этом пишет таблоид Bild.

Как отметило издание, из-за влажной погоды в воздухе не осталось насекомых, которыми птицы питаются прямо во время полета. В результате ласточки оказались истощены, а низкие температуры только усугубили их состояние.

На фотографиях из Вены, Нижней Австрии и Штирии видно, как десятки ласточек теснятся на оконных карнизах, лежат на тротуарах или замерзают на снегу.

В зоозащитной организации Tierschutz Austria отметили, что ослабленные стаи ласточек, которых видят австрийцы, либо уже мертвы, либо не выживут, если им не будет оказана помощь в самое ближайшее время.

Зоозащитники добавили, что круглосуточно собирают истощенных птиц в Вене и окрестностях города, чтобы помочь им восстановиться.

Местных жителей призывают собирать птиц в коробки и приносить их в спасательные центры. В Tierschutz Austria отдельно попросили помощи тех, у кого есть машины и водительские права.

Bild отмечает, что в дома ласточек пускать нельзя: там они впадают в панику и врезаются в мебель или оконные стекла, получая травмы.