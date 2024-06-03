Первая в истории Австрии женщина-канцлер Бригитте Бирляйн умерла в возрасте 74 лет. Об этом 3 июня сообщил действующий канцлер страны Карл Нехаммер, заявление которого опубликовано на сайте федеральной канцелярии.

Нехаммер отметил, что «глубоко потрясен» смертью Бирляйн.

«В лице Бригитте Бирляйн Австрия потеряла выдающуюся личность и новатора, который определял судьбу нашей республики на протяжении многих десятилетий», — сказал он.

Деятельность Бирляйн «всегда была направлена на укрепление либерального конституционного государства, единства в многообразии на нашем континенте и гуманистических ценностей, которые объединяют всех нас», добавил Нехаммер. Среди прочего он охарактеризовал экс-канцлера как «одного из самых выдающихся юристов» и «самых добросовестных государственных служащих».

Карл Нехаммер отметил, что Бригитта Бирляйн будет «ярким примером самозащиты, равенства и преодоления преград» для будущих поколений. О причинах смерти Бирляйн в заявлении канцлера не уточняется. Газета Kronen Zeitung пишет, что она «неожиданно» скончалась после непродолжительной тяжелой болезни.

Бригитта Бирляйн — один из самых признанных юристов в Австрии. Свою карьеру она начала в окружном суде Иннере Штадт в Вене. После чего она прошла путь от местной прокуратуры до Конституционного суда, где в 2002 году стала первой женщиной-вице-председателем. С 2003 по 2018 годы Бирляйн занимала должность генерального адвоката в Генеральной прокуратуре, а после — председателем Конституционного суда.

Пять лет назад — 3 июня 2019 года — Бьерляйн стала первой женщиной, возглавившей австрийское федеральное правительство. Этот пост политик занимала до 2020 года.

Как пишет Kronen Zeitung, свободное время Бьерляйн любила посещать художественные выставки и открытия, а также оперу и театр, а также коллекционировала предметы искусства. По данным издания, она думала о поступлении в Академию искусств, но совет матери заставил ее отдать предпочтение юриспруденции.