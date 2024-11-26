Возгорание у самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Азимут» в Анталье произошло ввиду воспламенения вытекшего на бетон топлива из-за деформации топливного бака. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

«Воспламенилось топливо из-за деформации топливного бака, которое вытекло на бетон, где и происходило горение», — пояснил он.

Пожар произошел вечером 24 ноября при посадке SSJ100, летевшего рейсом Сочи — Анталья. В авиакомпании «Азимут» сообщили о грубой посадке в результате сдвига ветра. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, пожар удалось оперативно потушить.

После ЧП пассажиры составили коллективный иск к авиакомпании «Азимут», рассказала «Известиям» летевшая этим бортом россиянка. По ее словам, «случилась резкая посадка, был удар, и в течение минуты произошло возгорание самолета». В иске указано, что пассажиры надышались угарным газом и требуют от авиакомпании «должной поддержки».

Позже «Инфо24» сообщил, что «Азимут» выплатит по 100 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального ущерба всем пассажирам загоревшегося самолета.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст. 263 УК). По данным следствия, ущерб предварительно составил не менее 1 миллиона рублей. Следователи осмотрели место вылета в аэропорту Сочи, изъяли необходимые документы и назначили судебные экспертизы.

SHOT писал, что самолету, совершившему жесткую посадку, было 7 лет. В авиакомпании «Азимут» он летал с декабря 2017 года. Рейс Сочи — Анталья был третьим для борта за 24 ноября. До этого лайнер слетал из Сочи в Самарканд и обратно.