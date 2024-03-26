Мост Фрэнсиса Скотта Ки во внешней гавани Балтимора обрушился в ночь на 26 марта после того, как в него врезалось грузовое судно, пишет The New York Times. В момент обрушения на мосту находились автомобили с людьми и рабочие.

В мост врезался контейнеровоз Dali, шедший в Коломбо (Шри-Ланка) под флагом Сингапура, сообщили в береговой охране. Владеющая судном компания Grace Ocean сообщила, что пострадавших на борту нет, а причина столкновения устанавливается.

До сих пор неясно, сколько людей находилось на мосту в момент обрушения и что с ними произошло. Местные СМИ пишут, что там предположительно работали около семи строителей и проезжали три-четыре автомобиля.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, температура воды в гавани Балтимора составляет около 9 градусов по Цельсию.

По данным Транспортного управления Мэриленда, мост длиной примерно 2,5 км был открыт в 1977 году, став переправой через реку Патапско и внешнюю часть гавани Балтимора. Он стал альтернативой для водителей, не желавших стоять в пробках в туннеле под гаванью на севере. Строительство обошлось в 141 млн долларов — это около $735 млн по текущему курсу.

Мост получил название в честь Фрэнсиса Скотта Ки — автора государственного гимна США. По длине главного неразрывного пролета (366 м) конструкция занимает третье место в мире. В 2023 году по мосту проехали более 12,4 млн автомобилей.

Местные власти заверили, что ликвидация последствий ЧП продолжается, но отказались дать комментарии журналистам. Транспортное управление Мэриленда призвало автомобилистов объезжать мост, который является частью проходящей между штатами автомагистрали I-695.

Направленная на мост веб-камера Bay Area Mechanical Services засняла, как корабль при подходе к мосту развернулся, а затем ударился в одну из центральных опор. После этого весь пролет, попавший в кадр, обрушился примерно за 20 секунд, причем некоторые его обломки упали на носовую часть судна.

Сотрудники экстренных служб и добровольцы из пожарной охраны соседних округов присоединились к спасательным работам.