Эвакуация жителей многоэтажных домов объявлена в Бангкоке в связи с землетрясением, сообщает Associated Press. По данным газеты Khaosod, землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в Мьянме.

AP отмечает, что в районе Большого Бангкока проживает более 17 млн человек, многие из которых живут в многоэтажных квартирах.

«Когда землетрясение началось около 13:30, в зданиях сработала сигнализация, и испуганные жильцы были эвакуированы по лестницам высотных кондоминиумов и отелей в густонаселенном центре Бангкока», — пишет издание.

Кроме того, очевидцы сообщают о падении строящейся высотки в Бангкоке во время землетрясения. Официально эта информация подтверждена не была.

Корреспондент ТАСС сообщил, что в офисе представительства агентства со стен падала штукатурка, а здание сильно раскачивалось. Толчки продолжались около 10 минут.

Как рассказали SHOT россияне, сильные толчки в столице Таиланда ощущались около пяти минут, «здания ходили ходуном». Из бассейнов на крышах высоток начала выливаться вода.

Khaosod отмечает, что очаг землетрясения находился неподалеку от провинции Ратчабури. По данным геологической службы США, толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Информации о пострадавших не поступало.