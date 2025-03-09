В Барнауле на улице Целинной произошел крупный пожар: загорелось административное здание, площадь возгорания достигла 1,1 тыс. кв. метров, сообщает МЧС России в своем телеграм-канале. По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.

«Дальнейшая информация уточняется. На месте работают 70 сотрудников и 21 единица техники МЧС России», — говорится в сообщении министерства.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили, что в тушении пожара, которому присвоен повышенный ранг сложности, задействованы семь звеньев.

В ведомстве добавили, что возгорание началось с кровли автомагазина, который находится в доме №3 по Целинной улице. Местные телеграм-каналы отмечают, что место происшествия находится в районе Теплого рынка.

Судя по онлайн-картам, в доме №3 по Целинной улице находятся несколько магазинов автозапчастей, торговая точка по продаже масел, шин и аккумуляторов, магазин автоэлектроники и автоламп, автомойка, а также продаются автомобильные чехлы и аксессуары.