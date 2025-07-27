Глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что в республике перевернулся автобус с 40 туристами из Удмуртии. Более 20 них пострадало, двое из них в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в Кигинском районе, возбуждено уголовное дело.

По словам министра, на месте происшествия сейчас находится семь бригад скорой помощи.

«В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные — средней тяжести», — рассказал Рахматуллин.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об эвакуации пострадавших в Уфу.

Телеграм-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что число пострадавших выросло до 27. Всего в автобусе, который следовал по маршруту «Лаклы — Ижевск», были 43 человека, в том числе семь детей, говорится в посте.

В прокуратуре Башкирии заявили, что сегодня около 16:00 часов (14:00 мск) на дороге около деревни Вакиярово Кигинского района водитель автобуса Higer не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В салоне были 40 пассажиров, они ехали из Салаватского района в Ижевск после туристического сплава.

В пресс-службе прокуратуры заявили, что проверит соблюдение ПДД, даст оценку работе транспортной компании, в том числе как она соблюдает требования при перевозке пассажиров и эксплуатации транспортных средств.

В СУ СКР по республике сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В ведомстве отметили, что водителю 38 лет.