В башкирском городе Салават 16 мая произошел взрыв на предприятии ООО «Свеча», которое перерабатывает парафин и производит пластмассу. Есть пострадавшие.

По данным МЧС, о взрыве на территории предприятия, которое находится на территории бывшего ОАО «Оптика механического завода», стало известно в 9.49 по местному времени. В 10.10 поступило сообщение о пожаре.

Издание UFA1.RU пишет, что у здания обрушилась крыша на площади 30 на 30 квадратных метров. Под завалами оказался один человек, ведутся поиски. Троих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Башинформ.

В тушении пожара участвовали 43 человека и 17 единиц техники, в том числе 20 человек и 9 единиц техники от МЧС России.

Причиной ЧП ведомство называет нарушение технологического процесса из-за которого произошла разгерметизация печного оборудования. В итоге здание разрушилось и загорелось. Издание «Медиакорсеть» со ссылкой на местных жителей пишет, что мощной взрывной волной выбило окна в соседних домах.

Прокуратура начала проверку обстоятельств случившегося. На место взрыва отправился заместитель прокурора города Салават Денис Саниев.