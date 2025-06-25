Полиция Перми задержала вернувшегося с СВО 20-летнего Дениса Х., которого подозревают в убийстве своих деда и бабушки в Башкирии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органов.

По данным канала, Денис Х. «проходил службу на СВО и должен был приехать в отпуск 11 мая на 5 недель», а его поиски заняли почти две недели. После задержания молодой человек дал признательные показания, в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным КП, мать подозреваемого живет и работает в Сургуте, а его воспитанием занимались как раз дедушка и бабушка.

Убийство супружеской пары — 76-летнего Владимира и 64-летней Зифы Рязановых — произошло еще в начале июня. Их тела были найдены в собственной квартире в деревне Месягутово Дуванского района Башкирии. Информацию об этом региональному изданию UFA1.RU подтвердил глава сельского поселения Артем Сахаутдинов.

Брат Зифы Рязановой, тоже живущий в Месягутове, забеспокоился, что пенсионеры долго не выходят на связь, и поздним вечером 7 июня приехал их проведать, но дверь была закрыта. Вызванные мужчиной полицейские проникли внутрь через открытое окно и обнаружили хозяев убитыми. Оба получили смертельные ножевые ранения в спину и область шеи, трупы к тому моменту пролежали в квартире около трех дней. Пенсионеров похоронили 10 июня на сельском кладбище.

Местные СМИ ссылаются на ориентировку, которую полиция распространила после обнаружения тел пенсионеров. В ней говорилось, что в розыск по подозрению в убийстве объявлен 20-летний Денис Х., приехавший в Месягутово в отпуск после прохождения воинской службы в Свердловской области.

«Его машина якобы была найдена в Пермском крае, возле деревни Гарюшенское. На странице Зифы в соцсетях упоминается, что Денис Х. — это ее внук», — уточняет UFA1.RU.

Из информации в соцсетях издание сделало выводы о том, что убитый Владимир Рязанов — бывший военный, который служил в ВДВ. В 2022 году районная администрация сообщала о том, что человек с таким именем и фамилией награжден почетной грамотой за активное участие в патриотических акциях и мероприятиях «Юнармии», а в 2020 году он открывал монумент в память о бойцах воздушно-десантных войск, погибших при исполнении долга. СМИ называют его «старейшим десантником Дуванского района».

Глава Месягутинского сельского поселения подтвердил, что слышал о задержании подозреваемого в убийстве пенсионеров, и это якобы действительно их внук.

Baza уточняет, что автомобиль, который нашли брошенным в Кунгурском районе Пермского края, принадлежал не внуку убитых пенсионеров, а им самим и был угнан — очевидно, после убийства. «Комсомольская правда» утверждает, что это автомобиль «Лада», на котором подозреваемый по пути из Башкирии в Пермский край попал в ДТП, поэтому бросил машину в кювете и дальше якобы шел пешком.