Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил ввозить и продавать печенье «Орешек с вареной сгущенкой» торговой марки «Любимая лавка», которую производит пензенская компания «Капитал». Также под ограничения попало печенье «Картошка», которое изготавливает челябинская кондитерская фабрика «Колос». Информация об этом размещена на сайте «Продукция и услуги Республики Беларусь» в реестре опасной продукции.

Как отмечается в реестре, при изготовлении орешков производитель использовал бензоата натрия (Е211), который не допустим при изготовлении мучных кондитерских изделий и молокосодержащих продуктов. В «Картошке» был найден консервант сорбиновая кислота (Е200) в количестве, превышающем допустимый уровень.

Белоруссия не в первый раз вводит запреты в отношении российской продукции. В декабре 2023 года белорусский Госкомитет по стандартизации внес в реестр опасной продукции гречневую быстроразваривающуюся крупу, произведенную российской компанией «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Решение было принято из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

По данным Госстандарта Беларуси, содержание упаковки не соответствовало указанной на ней информации.

Специалисты провели исследование продукта, которое выявило, что время приготовления быстроразваривающихся ядрицы и продела составило 29 минут, в то время как нормативное время приготовления не должно превышать 25 минут.