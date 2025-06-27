Пропалестинские активисты в Бельгии нанесли ущерб на 1 млн евро бронетехнике, которая предназначалась для поставки на Украину, приняв ее за помощь для Израиля. Об этом пишет бельгийское издание 7sur7.

По его данным, 23 июня около 150 активистов с закрытыми лицами, одетые в белые комбинезоны, ворвались на склады компании OIP Land Systems в Турне, вооружившись шлифовальными машинами и молотками.

Акция прошла в рамках кампании «Хватит вооружать Израиль», направленной на требование соблюдать военное эмбарго в отношении Израиля и введения против него санкций со стороны Бельгии.

«Они разграбили наши офисы, уничтожили компьютеры, затем направились в мастерские, где серьезно повредили несколько машин. Они устроили бесчинство», — заявил Глава OIP Фредди Верслуйс.

По его словам, очередная поставка военной помощи Украине из-за этого инцидента задержится не менее чем на месяц. Верслуйс также назвал активистов сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС и заявил, что около 80% из них — женщины, пишет Brussel-Signal.

Компания OIP стала целью протестующих из-за своих связей с группой Elbit Systems — крупной израильской компании в сфере вооружений. Они утверждают, что Elbit Systems поставляет 85% беспилотников, а также большую часть наземной техники армии Израиля.

При этом, отметил Верслуйс, компания в настоящий момент работает автономно и не занимается торговлей с Израилем более 20 лет. С начала военной операции на Украине его компания поставила Киеву около 260 бронемашин. Благодаря действиям местной полиции удалось арестовать около 30 человек, совершивших нападение на склады компании.

В тот же день еще одна толпа протестующих собралась около офиса компании по производству химикатов и материалов Syensqo. Активисты утверждают, что она выпускает эпоксидную смолу, которая используется в израильских беспилотниках.

Протестующие назвали своей целью «разоблачить» не менее 10 бельгийских компаний, якобы вовлеченных в израильский оружейный сектор. В их числе называются компании Safran, Sabca, Caterpillar, Maersk, Scioteq.

Министр обороны Тео Франкен осудил действия активистов, назвав их «крайне левыми ополченцами». Он подчеркнул, что OIP помогает Украине, предоставляя ей все виды военной техники.