В Белгороде беспилотник врезался в административное здание, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника. Есть одна пострадавшая — у женщины осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки», — написал Гладков в телеграм-канале.

Он добавил, что в результате взрыва в здании выбиты окна на третьем и четвертом этажах, также поврежден фасад.

По данным телеграм-канала Baza, беспилотник попал в здание областного управления внутренних дел (УВД) на Проспекте Славы. Повреждены, по информации канала, кабинеты бухгалтерии. Телеграм-канал Mash сообщил, что украинский дрон-камикадзе атаковал здание примерно в 16:50.

Также система ПВО Белгорода на подлете к городу сбила три беспилотника самолетного типа, рассказал глава региона.

В ночь на 27 марта Гладков писал, что в Белгороде и Белгородском районе на подлете было сбито 18 воздушных целей противника, в результате чего оказались повреждены частные дома, один человек получил осколочные ранения. По данным Минобороны, украинская армия использовала снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, все цели уничтожили.