В центре Белгорода водитель иномарки не остановился на красный свет светофора и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате два человека погибли, еще четверо пострадали, сообщило управление МВД по Белгородской области.

Авария произошла в ночь на 7 февраля на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. По данным МВД, 31-летний мужчина за рулем BMW X7 выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с каретой скорой помощи «Газель Некст», которой управлял 28-летний водитель.

«В результате происшествия транспортные средства наехали на опору линии электропередач и стену здания», — говорится в пресс-релизе.

Телеграм-канал «Жесть Белгород» пишет, что пассажиров BMW зажало в салоне. Чтобы их вытащить, сотрудники МЧС использовали специнструменты.

Две пассажирки кареты скорой помощи — фельдшеры 38 и 45 лет — скончались от полученных травм. Водителей столкнувшихся транспортных средств госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Также госпитализированы два пассажира BMW, одному из них 28 лет, уточняет МВД.

Главврач станции скорой медицинской помощи Белгородской области Алексей Жиров сообщил в соцсетях, что в ДТП погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. У Любимовой осталась дочь, у Паровышник — двое сыновей.

«Мы навсегда запомним их неуемную жизненную энергию, отзывчивость и неравнодушие к чужим проблемам. Они всегда будут для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы потеряли истинных друзей, единомышленников и соратников. <…> Коллектив ОГБУЗ „Станция скорой медицинской помощи Белгородской области“ выражают глубокое соболезнование родным и близким и готовы оказать любую посильную помощь», — написал Жиров.

По данным телеграм-канала Shot, за рулем BMW был Рамазан Гаджимурадов, работающий детским тренером по ММА в Мурманской области. Перед ДТП внедорожник ехал со скоростью более 100 км/ч, говорится в публикации.

В то же время Baza пишет, что за рулем внедорожника был 31-летний Иса А. По данным телеграм-канала, в машине также находились двое пассажиров — Рамазан Г., которому принадлежит автомобиль, и Мурад М., обоим по 28 лет.

«Все трое — военные и сейчас находятся в реанимации. Предварительно, в момент аварии водитель был пьян», — сообщает Baza.

Shot также утверждает, что у виновника ДТП «были все признаки сильного алкогольного опьянения». В результате аварии водитель BMW пострадал, его госпитализировали, пишет Shot. Официальной информации о личности водителя в настоящий момент нет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).