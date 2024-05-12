В Белгороде на Харьковской горе при массированном обстреле со стороны ВСУ обрушился целый подъезд десятиэтажного жилого дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, произошло «прямое попадание снаряда» в многоэтажку.

«Город Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. <…> Выехал на место. Все подробности позже», — написал губернатор в своем телеграм-канале. ТАСС сообщает, что Гладков уже находится на месте обрушения и сам помогает разгребать завалы.

Местные СМИ уточнили, что подъезд рухнул в доме №55А по улице Щорса. Они утверждают, что под завалами находятся люди. Shot сообщает о четырех погибших, РИА Новости — о семи раненых, Baza — о 21 пострадавшем. По ее данным, снаряд, разрушивший дом, был выпущен из РСЗО «Ольха». В Сети есть видео попадания:

Телеграм-канал «112» утверждает, что госпитализированы 11 человек, включая двух детей — 16-летнего подростка и грудного ребенка.

Канал «Мир Белогорья» пишет, что всех жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения — она же мешает проводить разбор завалов и искать под ними людей. «Белгородский канал» сообщает о спасении нескольких человек, ТАСС передает, что среди них есть ребенок. Экстренные службы уточнили, что под завалами могут оставаться 10 человек.

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