В Белгородской области автомобиль с мирными жителями подорвался на мине, пострадали три человека. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе Белгородской области.

«Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. <…> Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга», — сообщил Гладков.

В начале октября телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил о гибели двух рабочих в результате подрыва автомобиля на мине в Валуйском районе Белгородской области. По утверждению канала, рабочие строили заграждения у границы с Украиной. Официальных сообщений на этот счет не поступало.