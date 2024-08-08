Из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области 8 августа погибли два мирных жителя, еще по меньшей мере четверо пострадали. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате атаки на Шебекино мужчина получил серьезные ранения, его не удалось спасти и он умер в машине скорой помощи. Еще один местный житель получил ранение голени, его доставили в городскую больницу Белгорода.

От ракетного обстрела из реактивной системы залпового огня (РСЗО) также пострадали жители села Бессоновка Белгородского района. Один мужчина умер на месте до приезда врачей, еще один человек госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор.

Вечером 8 августа обстрелу подвергся Белгород. Над городом и его окрестностями сработала система противовоздушной обороны (ПВО), военным удалось сбить несколько ракет на подлете к городу.

По информации Гладкова, в результате этой атаки пострадали минимум два человека: местная жительница получила осколочное ранение ноги, ее госпитализировали, у мужчины диагностировали осколочное ранение левого плеча, ему оказали помощь на месте.

Как отметил глава региона, ВСУ целенаправленно били по гражданским объектам, в том числе по автомобилям. В результате вечернего обстрела Белгорода четыре автомобиля из десяти пострадавших загорелись после прямого попадания в них снаряда. Кроме того, из-за атаки повреждены многоквартирные дома и частные домовладения.

Телеграм-канал «Бел.Ру» писал о возможном попадании снаряда в детский сад, но местные власти эту информацию не подтверждают.

Помимо этого, участились обстрелы села Колотиловка Краснояружского района, которое находится вблизи русско-украинской границы, отметил глава Белгородской области. При этом в селе по-прежнему остаются мирные жители, рискующие пострадать при атаке.

Гладков рассказал, что лично встретился с местными и попросил их покинуть село на время сохраняющейся опасности. По словам губернатора, жители не спешат оставлять хозяйство и переживают за животных.

«Со всеми жителями обсудили, какие меры поддержки необходимы. Люди просят оказать помощь с вывозом имущества, а также покормить собак и кур. Такая задача стоит перед администрацией района: раз в день бойцы самообороны будут приходить и кормить домашних животных», — отметил губернатор.

Губернатор также провел встречу с жителями приграничных сел Щетиновка, Вергилевка и хутора Валковский Белгородского района, въезд в которые по решению оперативного штаба ограничили из-за постоянных обстрелов ВСУ.

По словам Гладкова, местные жители интересовались, когда и как они смогут получить новое жилье, поскольку дома многих из них оказались разрушены. Некоторые из жителей Белгородской области на встрече выразили желание о предоставлении им кредитных каникул.

В 22:25 мск глава региона сообщил в своем телеграм-канале, что атакам со стороны ВСУ также подверглись Шебекинский городской округ и Борисовский район. По его данным, в результате обстрела ранен один мирный житель. Мужчина получил ушибы, ему оказана амбулаторная помощь.

После подомового обхода в результате двух обстрелов различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Кроме того, поврежден один гараж и осколками посечены шесть легковых автомобилей.

В селе Байцуры Борисовского района в результате нескольких атак дронов-камикадзе в двух домовладениях выбиты окна и повреждена внутренняя отделка, а забор одного дома посечен осколками, добавил губернатор. Информация о последствиях уточняется.