В селе Шагаровка Белгородской области в результате отражения воздушной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла девушка, еще четыре человека ранены. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, система ПВО сбила в Белгородском районе четыре беспилотника самолетного типа на подлете к городу.

«В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из 6 человек. К большому горю, погибла девушка. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи», — добавил Гладков.

Он отметил, что у мужчины, главы семейства, закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной головы и осколочное ранение правой ключицы. Он госпитализирован, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. С ним находится жена, ей оказывают помощь из-за сильного стресса.

Еще у одного пострадавшего, 18-летнего юноши, по предварительным данным, закрытая черепно-мозговая травма. Он доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии, рассказал Гладков.

«Двое детей с закрытыми черепно-мозговыми травмами и сотрясениями головного мозга доставлены бригадами скорой в детскую областную больницу. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», — говорится в сообщении главы региона.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Около 4 утра 7 апреля Гладков сообщал, что атакам беспилотников ВСУ подверглось сразу несколько населенных пунктов. В поселке Ленинский Шебекинского горокруга после сброса взрывного устройства загорелась кровля частного жилого домовладения (возгорание оперативно ликвидировали), в селе Дроновка Грайворонского горокруга полностью сгорели два автомобиля, была повреждена линия газопередачи. Тогда обошлось без пострадавших, отмечал губернатор Белгородской области.