Один человек погиб в Белгородской области в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль, еще семеро, предварительно, получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в Белгороде, предварительно, есть прямые попадания по многоквартирному дому.

«К большому горю, в результате прямого попадания снаряда в легковой автомобиль скончался один человек», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он добавил, что семеро, предварительно, пострадали, бригады скорой медицинской помощи выехали и доставляют раненых в медучреждения.

Глава региона отметил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, «сбито несколько воздушных целей на подлете к городу».

По предварительной информации, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный дом, а также в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль, сказано в сообщении губернатора.

В поселке Дубовое Белгородского района горят два частных дома, пожарные уже выехали и приступают к тушению объектов, добавил Гладков.

Местные издания Go31 и «Открытый Белгород» публикуют кадры пожара в районе улицы Благодатной рядом с ТЦ «Сити Молл», который находится на южной окраине Белгорода.